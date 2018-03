Vergunning voor nieuwe B&B;’s

Nieuwe Bed & Breakfasts in Amsterdam moeten vanaf 1 januari 2019 een vergunning aanvragen. Ook wil het college een maximum instellen per gebied om het aantal toeristische overnachtingen te beperken. Een B&B (ook te verhuren via Airbnb) heeft geen maximumtermijn per jaar zoals gewone vakantieverhuur, maar mag hooguit 40 procent woonoppervlak van de woning beslaan. Daarnaast moet de eigenaar zelf toeristen in- en uitchecken. Naar schatting zijn er 5.000 B&B’s in de stad. (NRC)