Spectaculaire en simpele opera

Centraal in Stravinsky’s The Rake’s Progress staan opkomst en ondergang van losbol Tom Rakewell. De duivel verleidt hem een goed leven met Anne Trulove op te geven voor seks, geld en spel. De regie van Simon McBurney bij De Nationale Opera vertelt het verhaal zo puur mogelijk. De gelaagdheid van de opera is uitgangspunt, er is nadrukkelijk niet nog een laag aan toegevoegd. Deze Rake excelleert in eenvoud, inventiviteit en detaillering.

Opera: The Rake’s Progress, De Nationale Opera, Amsterdam. T/m 21 febr. operaballet.nl Muziek: Regie: ●●●●●