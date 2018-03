Twee Syriëgangers aangehouden

De marechaussee heeft vrijdag twee jihadverdachten aangehouden op Schiphol. Volgens het OM gaat het om mannen van 29 uit Rotterdam die sinds eind 2015 vermoedelijk meededen aan de „terroristische strijd” in Syrië. Volgens hun advocaat André Seebregts meldden ze zich bij het Nederlandse consulaat in Istanboel omdat ze terug wilden naar Nederland. Hun rechtszaak zou volgende week in hun afwezigheid behandeld worden. Dat wordt mogelijk uitgesteld. (NRC)