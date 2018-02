PSV verspeelt zege na rode kaart Lozano

Koploper PSV heeft zaterdagavond twee dure punten laten liggen in een thuisduel tegen SC Heerenveen. De Eindhovenaren kwamen in de eerste helft vrij eenvoudig op voorsprong tegen de nummer negen van de ranglijst. Door een onnodige rode kaart van sterspeler Hirving Lozano kantelde de wedstrijd na rust volledig: 2-2.

PSV speelde tegen Heerenveen opnieuw weinig attractief voetbal en in het eerste halfuur werd de wedstrijd dan ook maar af en toe spannend. Pas toen Santiago Arias na 34 minuten raak kopte uit een hoekschop kwam de partij een beetje tot leven. Krap tien minuten daarna scoorde Luuk de Jong de 2-0 na een fout in de defensie van Heerenveen.

Opnieuw rood Lozano

Beslissend was even later de rode kaart voor Lozano, die dit seizoen zo vaak belangrijk was voor PSV. De Mexicaan maaide, in een poging zich los te maken van zijn tegenstander, onnodig met zijn rechterarm naar achteren en kreeg daarvoor direct rood. Heerenveen nam daarop het initiatief steeds meer over en kwam via Stijn Schaars en Reza Ghoochannejhad op gelijke hoogte.

De onnodige actie van Lozano:

Scheidsrechter Higler bestrafte deze beweging van Lozano (die zich los rukt) met rood, in een wedstrijd die gespeeld leek. pic.twitter.com/TZ9Ht0t6Dq — Rik Elfrink (@RikElfrink) 17 februari 2018

Door de rode kaart zal PSV topscorer Lozano volgende week waarschijnlijk moeten missen in het belangrijke uitduel tegen Feyenoord. Ook thuis tegen Feyenoord ontbrak de aanvaller al door een schorsing. Die kaart liep hij ook op tegen Heerenveen, waar PSV toen zijn eerste nederlaag van het seizoen moest incasseren (0-2).

Ajax kan inlopen

Voor Ajax biedt de remise in Eindhoven een uitgelezen kans om in te lopen op PSV. De Amsterdammers moeten daarvoor zondag dan eerst nog wel winnen bij PEC Zwolle, die dit seizoen tot dusver verrassen met een knappe vijfde plaats. Als Ajax wint loopt de achterstand op de lijstaanvoerder terug tot vijf punten.

Ook nummer drie AZ nadert twee punten op PSV. De Alkmaarders moesten zaterdag op bezoek in Breda, waar NAC vrij eenvoudig werd verslagen met 3-1. Doelpunten bij AZ kwamen van Alireza Jahanbakhsh, Guus Til en Mats Seuntjens. Sadiq Umar Mesbah maakte vlak voor tijd nog een treffer voor de thuisploeg.

Excelsior verrast Vitesse

Verrassend was de uitslag in Arnhem, waar Vitesse eerder op de avond Excelsior ontving. De thuisploeg leek aanvankelijk een gemakkelijke avond tegemoet te gaan, toen Luc Castaignos al na twee minuten scoorde. Hicham Faik en Mike van Duinen tekenden echter voor een onverwachte uitslag: 1-2 voor de Rotterdammers.

Laatste wedstrijd van de avond is die tussen ADO Den Haag en Willem II, twee ploegen in de staart van de ranglijst. In het Haagse Cars Jeans Stadion staat het momenteel 0-1.