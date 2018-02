Plaatsvervangend ambassadeur Nederland in Turkije op het matje

De plaatsvervangend ambassadeur van Nederland in Turkije moet zich melden op het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken, meldt de NOS. Turkije wil hem horen over het plan van de Tweede Kamer om de moord op honderdduizenden Armeniërs in 1915 te bestempelen als genocide.

De erkenning van de Armeense genocide is een plan van de ChristenUnie, die vrijdag werd ingediend door Kamerlid Joël Voordewind. De motie kan rekenen op de steun van de andere regeringspartijen VVD, CDA en D66. Of het kabinet akkoord zal gaan, is nog de vraag. Minister Kaag (Buitenlandse Zaken, D66) houdt zich nog op de vlakte over de kwestie.

Daarnaast wil de Kamer dat Nederland in april een bewindspersoon stuurt naar de herdenking van de Armeense genocide in de Armeense hoofdstad Jerevan.

Gevoelige kwestie voor Turkije

Tot nu toe werd in Nederland voorzichtig omgegaan met het onderwerp en gekozen voor de aanduiding “de kwestie van de Armeense genocide”, een zaak die erg gevoelig ligt bij Turkije. Naar schatting kwamen in 1915 tussen de 1 miljoen en 1,5 miljoen Armeniërs om. Turkije, dat toen nog deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk ontkent dat er in 1915 sprake is geweest van een doelgerichte volkerenmoord. In 2016 heeft de Duitse regering ervoor gekozen om de genocide te erkennen, dat leidde tot een confrontatie met de Turkse regering.

Sinds maart 2017, toen een Turkse minister de toegang tot het land werd ontzegd, zijn de relaties tussen Nederland en Turkije erg bekoeld. Begin deze maand werd de Nederlandse ambassadeur teruggetrokken uit Turkije.