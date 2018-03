Niet via Maastunnel naar Zuid, toch vallen files mee

De filevorming voor de Erasmusbrug en de Willemsbrug in de richting van Noord naar Zuid valt mee, blijkt uit cijfers van de gemeente. Door de gedeeltelijke sluiting van de Maastunnel sinds deze zomer kunnen automobilisten niet meer via deze route naar Zuid.

De meesten nemen nu de Erasmusbrug om aan overkant te komen (23.122 auto’s per dag). Vandaar dat de wegen daar naartoe vaker vast staan. De maximale gemiddelde extra tijd die een automobilist tijdens de avondspits kwijt is, bedraagt 15 minuten, indien deze via het Drooglever Fortuynplein via de Erasmusbrug naar Zuidplein wil. Automobilisten die via de Boompjes door rijden naar de snelweg zijn 11 minuten langer onderweg.

De tweede brug die Rotterdammers kiezen om de Maas over te steken, is de Willemsbrug (11.280 auto's per dag). Filevorming daar kost een reiziger gemiddeld maximaal anderhalve minuut extra. „Dat de Willemsbrug minder populair is dan de Erasmusbrug, is logisch”, zegt gebiedsvoorzitter Suardus Ebbinge (D66) van Rotterdam Centrum. „Via de Willemsbrug moet je eerst een rare bocht om en over de Koninginnebrug. Dan kom je uit op de Oranjeboomstraat, ook geen weg waar je snel doorrijdt. De Laan op Zuid in het verlengde van de Erasmusbrug is veel aantrekkelijker: die heeft geen obstakels.”

Toch is het beter dat reizigers de Willemsbrug vaker kiezen, vindt Ebbinge. „Dan staat het op andere plekken minder vaak vast. Maar toch hoor ik mensen weinig klagen. Een vriend van mij werkt op Heijplaat en gaat over de Erasmusbrug. Dat hij dagelijks in de file staat is, kan hem niet schelen.”

Uit de cijfers van de gemeente blijkt ook dat 93 procent van de in totaal 17.628 auto’s die tijdens de avondspits over de Willemsbrug en de Erasmusbrug rijden vanuit de stad zelf komt. „De meeste komen uit Rotterdam-Noord en gaan naar een bestemming vlakbij de bruggen op Rotterdam-Zuid”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

De overige 7 procent (1.196 auto’s per dag) komt vanaf de ring van Rotterdam. „Het is beter dat die niet meer door de stad rijden, want het is niet nodig en ontlast de drukte”, zegt Ebbinge. Ze moeten dan via de Beneluxtunnel of de Van Brienenoordbrug. „Misschien gaan ze dat nog doen als ze aan de nieuwe situatie gewend zijn.”

Raadslid Jan-Willem Verheij (VVD) is positief over deze cijfers maar ook kritisch. De afwikkeling van het verkeer op kruispunten in de stad kan volgens hem beter. „Die kan je aanpassen zodat je sneller kan doorrijden. Bij Oostplein bijvoorbeeld kan je een afslag weghalen die het verkeer blokkeert. Dat voorkomt opstoppingen. Dat zie ik op meer plekken in de stad. Dat betekent dan soms dat je een paar kilometer moet omrijden. Maar je voorkomt zo wel dat er files ontstaan waardoor je uiteindelijk sneller bent.”