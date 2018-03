Verdachte van insuline-moorden mogelijk betrokken bij 15 zaken, meldt het OM

De Rotterdammer die verdacht wordt van moord en poging tot moord op bejaarden in verzorgingstehuizen in de regio, staat op 27 februari voor het eerst voor de rechter, meldt het openbaar ministerie. Het OM onderzoekt 15 gevallen waarin de verdachte, die werkte in verschillende verzorgingstehuizen, insuline toe zou hebben gediend aan bewoners van de tehuizen. Hij wordt tot nu toe beschuldigd van drie (pogingen) tot moord, en is daarnaast in meerdere andere gevallen verdachte. Het staat nog niet vast welke daarvan uiteindelijk aan de rechter zullen worden voorgelegd; justitie doet naast de drie aanklachten onderzoek naar 12 nieuwe meldingen van instellingen waar de verdachte heeft gewerkt. Die kwamen bij de politie binnen nadat de verdachte op 17 november vorig jaar werd aangehouden. Het onderzoek kwam op gang toen een vrouw onwel was geworden nadat zij zonder medische reden insuline had gekregen, begin november 2017. De instelling in Puttershoek deed aangifte, ook van het vermoeden dat eerder een vrouw was overleden door insuline. (NRC)