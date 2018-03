Liefdevolle hommage aan de monsterfilm

Een amfibisch wezen wordt in een militair laboratorium aan allerlei geheime experimenten onderworpen. Elisa, een schoonmaakster die wel kan horen maar niet kan praten, trekt zich het lot aan van deze visman, in wie zij een intelligent wezen herkent. Voordat er vivisectie op hem wordt gepleegd, wil ze het wezen redden. The Shape of Water is Guillermo del Toro’s liefdevolle hommage aan de monsterfilms waar hij zo van houdt. Del Toro is duidelijk op de hand van de outcasts die elk op eigen wijze iets zeggen over vooroordelen in Amerika. De romance tussen meisje en monster is ontroerend: met zacht licht schildert Del Toro hun liefde, en laat je zo voor even de harde wereld vergeten.

Film: fantasy