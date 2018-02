Lavrov: beschuldigingen van inmenging is roddel

Russische diplomaten ontkennen in alle toonaarden dat Rusland zich heeft gemengd in de Amerikaanse verkiezingsstrijd. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, deed recente beschuldigingen af als “roddel”. Sergei Kisljak, de voormalige Russisch ambassadeur in Washington, noemde de beschuldiging “ridicuul”.

De Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller maakte vrijdag bekend dat dertien Russische staatsburgers en drie Russische organisaties worden aangeklaagd in verband met een geavanceerde samenzwering die tot doel had de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden.

“Ik heb er eigenlijk niets op te zeggen”, zei Lavrov zaterdag op de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München (MSC). “Je kunt wel van alles publiceren en we zien steeds meer verklaringen, steeds meer beschuldigingen”. Lavrov verwees naar de Amerikaanse vicepresident Mike Pence die eerder verklaarde dat geen enkel land de Amerikaanse verkiezingen heeft beïnvloed. “Totdat we feiten te zien krijgen is al het andere slechts roddel.”

Kisljak, Russisch ambassadeur in de VS van 2008 tot 2017, zei dat hij van niets wist en nergens bij betrokken was geweest. “Ik heb de afgelopen jaren zo veel beschuldigingen gezien. De Amerikanen maken op de hele wereld jacht. Ze hebben de vertrouwensrelatie beschadigd. Hoe kan ik Amerikaanse gezagsdragers geloven?”

‘Ridicule beschuldigingen’

Volgens Kisljak zijn de beschuldigingen aan het adres van Rusland niets anders dan munitie in de Amerikaanse binnenlandse politiek. “Het is jullie leven, jullie gevecht. Laat ons erbuiten”, zei hij op de conferentie. Helemaal belachelijk vond Kisljak de opmerkingen van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat de Russen zich ook al bemoeien met de verkiezingen voor het Congres in november van dit jaar. “De suggestie dat we ons mengen in verkiezingen die er nog niet eens zijn is helemaal ridicuul.”

Eerder had de Amerikaanse adviseur voor nationale veiligheid op hetzelfde podium gezegd dat hij blij was met de actie van Mueller omdat de kwestie nu gedetailleerd in de openbaarheid kwam. Generaal Herbert McMaster zei dat het bewijs van Russische inmenging nu “onbetwistbaar” is.

Op de vraag of het niet tijd was voor de Amerikanen en de Russen om in gesprek te gaan over cyberoorlog antwoordde McMaster met een sneer. “Ik ben verbaasd dat er nog Russische cyberspecialisten beschikbaar zouden zijn, als je ziet hoe druk ze zijn met het ondermijnen van democratieën in het Westen.”