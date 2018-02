Koninklijke Marechaussee gaat onbewapende grenswachten inzetten

De Koninklijke Marechaussee gaat onbewapende burgers en reservisten inzetten als grensbewakers op Schiphol, luchthavens Rotterdam en Eindhoven. Deze nieuwe grenswachten zullen paspoortcontroles uitvoeren. Dat bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee aan NRC na berichtgeving van het Financieel Dagblad.

Vrijdag wordt begonnen met de werving van de nieuwe grenswachters. Zij zullen een opleiding van vier weken krijgen. Deze bestaat uit tachtig uur zelfstudie’, gevolgd door drie maanden stage. “Dit is een onderdeel van de opleiding die volwaardige grenswachters krijgen. Zij volgen ook de opleiding tot opsporingsambtenaar bij de Marechaussee”, zegt een woordvoerder. De nieuwe grenswachten komen bovenop de bezetting en zullen begeleid worden door bewapende marechaussees.

Lees ook: Waarom is het zo druk op Schiphol? 100 dagen per jaar piekdrukte

Door de toenemende drukte op Schiphol vroeg de directeur van Schiphol Jos Nijhuis al enige tijd om extra personeel voor de marechaussee. Deze wens is vervuld. Momenteel werken er al 200 nieuwe marechaussees op Schiphol en zijn er nog 217 in opleiding, maar zij kunnen pas in 2019 aan de slag, meldt de woordvoerder. De onbewapende grenswachters zijn een tussenoplossing om de verwachte drukte in de zomermaanden te ondervangen.

Vorig jaar is een proefproject gedraaid met één onbewapende grenswachter. Nu worden 120 nieuwe grenswachters opgeleid. De bedoeling is dat zij al rond de meivakantie aan de slag kunnen op de luchthavens. Dan neemt de drukte op de luchthavens toe. De periode loopt tot en met november 2019. “Dan zullen we evalueren hoe het verlopen is met de nieuwe grenswachters”, zegt de woordvoerder.