Ode aan de eigenaardigheid (6+)

Volgende week zaterdag in jeugdtheater De Krakeling: Roest, een muzikale voorstelling „over de schoonheid van het abnormale” voor kinderen vanaf 6 jaar. Gelukkig is niet iedereen normaal. Gelukkig kan er soms nog iets totaal onverwachts gebeuren. Een meisje valt uit een stortkoker, midden in een eigenaardige wereld. Hier komen spullen terecht die normale mensen niet meer nodig hebben. Oud plastic, afgedankte meubels, roestige apparaten. En ook een paar onaangepaste mensen. Een voorstelling „om je te verwonderen, je te laten lachen en je te inspireren om eens lekker niet normaal te zijn”. Ofwel: een ode aan de eigenaardigheid. Zaterdag 24 februari, 16.00 uur, Nieuwe Passeerdersstraat 1. www.krakeling.nl