Karpov ontmoet Dali

In 2014 vertelde oud-wereldkampioen Anatoly Karpov in een interview met het Russische tijdschrift Sobesednik over zijn ontmoeting in 1979 met Salvador Dali in een restaurant in New York. Dali kwam met twee mooie meisjes – voor de reclame waarschijnlijk – en Karpov was met een officier van de KGB. Karpov zei daarover: „Zo ging dat toen. Michail Tal zei bijvoorbeeld kort voor zijn dood, dat toen hij me in 1979 in Baguio hielp tegen de ‘ongewenste’ Viktor Kortchnoi, de dreiging van de gevangenis over hem hing – zo voelde hij dat het zou gaan als ik zou verliezen. Dat lijkt natuurlijk vergezocht, maar in die jaren waren er veel van zulke zorgen voor ons.”

Karpov kende toen een anekdote over Dali en de Armeense componist Chatsjatoerjan. Die kwam naar Dali’s paleis in Spanje en werd binnengelaten door een bediende. In een lege zaal wachtte de componist twee uur tot opeens Dali binnenkwam, geheel naakt galopperend op een zwabber als paard en wild zwaaiend met een sabel op de tonen van Chatsjatoerjans beroemde Sabeldans. Dali verdween weer en daarna kwam de bediende binnen die zei dat de audiëntie was afgelopen.

Waar of nepnieuws, Karpov was voorbereid op vreemde dingen, maar er gebeurde niets spectaculairs. Alleen was hij verbaasd dat het schatrijke gezelschap van Dali een groot drama maakte toen er eieren met kaviaar waren besteld en ze voor 20 dollar maar drie eieren kregen. „Diefstal!” schreeuwde de weduwe van een parfumkoning.

Tegenwoordig rust Karpov op zijn lauweren. In januari was hij in Wijk aan Zee om aan het begin van de laatste ronde van het Tatatoernooi op de gong te slaan, wat hij in 2017 ook al deed. Af en toe schaakt hij nog voor de aardigheid; een simultaantje hier, een rapidtoernooitje daar. Vlak na dat Tatatoernooi speelde hij in de Chinese stad Harbin een rapidmatch van zes partijen tegen Hou Yifan, die hij met 3½ - 2½ won.

Anatoly Karpov - Hou Yifan, derde partij, China 2018. 15 minuten +10 seconden per zet.

1. d4 e6 2. c4 b6 3. d5 Lb7 4. a3 Pf6 5. Pc3 De7 6. Lg5 h6 7. Lh4 d6 8. e3 Pbd7 9. Tc1 c5 10. Pb5 Pe5 11. Lxf6 gxf6 12. Da4 Kd8 13. Pc3 f5 14. Td1 Dd7 15. Dc2 Tg8 16. a4 Le7 17. b3 Ke8 18. g3 Kf8 19. Lg2 Pg6 20. Kf1 Td8 21. Pge2 a6 22. h4 Lf6 23. f4 e5 24. Lh3 Lc8 25. Kf2 Te8 In een zware manoeuvreerpartij is het voor beiden moeilijk een plan te bedenken. 26. h5 Pe7 27. Pg1 Dd8 28. Pf3 e4 29. Pg1 Tg7 30. Pge2 Pg8 31. a5 Karpov wil ijzer met handen breken. 31...bxa5 32. Ta1 Dc7 33. Ta3 Ld8 34. Tha1 Pf6 35. Txa5 Pxh5 36. Txa6 In for a penny, in for a pound. 36...Lxa6 37. Txa6 Pxg3 Dit had tot verlies moeten leiden. De winnende zet was 37...De7, bijvoorbeeld 38. Lg2 Pxg3 39. Pxg3 Txg3 en 40.Kxg3 gaat niet wegens 40...Dh4 mat. 38. Pxg3 Lh4 39. Pce2 De7

Zie diagram

40. Ke1 Karpov laat zich overbluffen. Na 40. Kg2 zou wit op winst staan. 40...Lxg3+ 41. Kd2 Le1+ 42. Kc1 Df6 43. Kb1 Lf2 44. Dd2 Kg8 45. Kc2 Kh8 46. b4 cxb4 47. c5 b3+ 48. Kxb3 Tb8+ 49. Tb6 Tgg8 50. Pd4 Hierna is het meteen uit. 50...dxc5 Wit gaf op.

Oplossing: 1. Tb8 f3+ (een schaakje dat er niet toe doet) 2. Kh1 en zwart gaf op. Na 2...Dxb8 3. Da1+ gaat zwart mat en na 2...De7 3. Da1+ verliest zwart zijn toren.