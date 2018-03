De gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de RET betalen samen de extra kosten voor het ombouwen van de Hoekse lijn, in het ergste geval 90 miljoen euro, meldt het AD. Het is de bedoeling dat de metro eind dit jaar rijdt. De MRDH stemde deze week in met het voorstel. Rotterdam betaalt het grootste bedrag, 35 miljoen euro.