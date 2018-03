Het Jaar van de Hond is begonnen

Ook in Nederland werd vrijdag het Chinese Nieuwjaar gevierd. Fotograaf Daniel Niessen volgde als fly on the wall drie bevriende Chinese expatfamilies in Nootdorp (werkzaam in onder andere de telecom-branch), die samen het jaar van de Hond inluidden.

Het huis is versierd met rode lampionnen en banieren, waarop spreuken staan die geluk moeten brengen. Eten staat centraal, dagenlang is er gekookt: veelal eeuwenoude recepten uit de streek van herkomst die van generatie op generatie overgaan zoals deeg gevuld met vlees. Kinderen krijgen een envelop met geld.

Ook is het een traditie om naar het oudejaarsgala te kijken van de Chinese staatsomroep, vol shows met zang en dans. China volgt de maankalender, waarbij elk jaar een van twaalf dieren aan de beurt is, vorig jaar was dat de Haan.