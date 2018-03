Het is gewoon bewerkt, hoor

Je ziet in het ontbijtschap steeds meer zaden, noten, granen. Eat Natural zit er middenin, met z’n nieuwe ‘Granooolala!’ – de overtreffende trap van granola, Engels voor klontermuesli. Deze met speculaaskruiden is echt lekker. Maar laten we niet doen alsof Eat Natural (‘met de hand gemixt’) door iemands tante in een geblokt schortje wordt gebakken. ‘Tot op zekere hoogte bewerkt’? Dat is gewoon bewerkt. En een makery is gewoon een fabriek. Granooolala! natuurlijk? Ammehoelala.