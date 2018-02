Hoe wordt er binnen de VVD op de val van Halbe gereageerd? Wie wordt de nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken? En wat moet de VVD met Kamerlid Wybren van Haga, die voor de tweede keer in opspraak is? In weer een nieuwe aflevering van Haagse Zaken bespreken Barbara Rijlaarsdam en Thijs Niemantsverdriet hoe pragmatisch de VVD omgaat met kwesties als deze.

