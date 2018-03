Waarnemend burgemeester Fons Hertog (VVD) van Huizen is opgestapt wegens „grensoverschrijdend gedrag”, aldus de gemeente vrijdag. Onduidelijk is wat is gebeurd. Daar wordt „in het belang van – en in overleg met – de betrokkenen” niets over gezegd. Hertog kwam in 2006 in opspraak als burgemeester van Haarlemmermeer, toen bleek dat hij pornosites had bezocht op een computer van de gemeente. (NRC)