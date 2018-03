Game ‘Celeste’: hard maar toch lief

Een meisje beklimt een berg. Ze weet niet waarom, alleen dat het móét. Hoe zwaar het ook wordt, hoeveel dodelijke gevaren haar ook wachten. Het meisje heet Madeline, de berg Celeste. Celeste blinkt als game uit in puurheid van vorm: Madeline kan alleen lopen, klimmen, springen en zich kort door de lucht lanceren. Elk scherm is een puzzel die met deze vier eigenschappen opgelost moet worden. Sommige puzzels zijn simpel, andere complex. Wat vooral opvalt, is dat Celeste in alle hardheid ook lief is voor de speler. Duizend keer zal je overlijden en opnieuw opstaan, het spel lacht je nooit uit. Op zeker moment stopt een scherm je zelfs toe: ‘Doodgaan is goed. Daar leer je iets van.’

