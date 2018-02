Federer door naar finale in Rotterdam

Roger Federer heeft zich zaterdagavond met enige moeite geplaatst voor de finale van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam. De Zwitser, na zijn overwinning in de kwartfinale de nieuwe nummer één van de wereldranglijst, had iets minder dan anderhalf uur nodig tegen Andreas Seppi. Na een eenvoudige eerste set besliste hij de tweede in een tiebreak: 6-3 en 7-6 (3).

In de finale treft Federer de Bulgaar Grigor Dimitrov, die zich eerder op de dag plaatste ten koste van David Goffin. De partij kwam in de tweede set tot een voortijdig einde door een opmerkelijk voorval: Goffin raakte de bal verkeerd waarna die in zijn eigen oog sprong. De Belg moest met een oogblessure opgeven, bij een stand van 6-3 en 0-1 voor Dimitrov.

De misser van Goffin:

Ouch! This is scary. Fingers crossed that David Goffin is okay. 🙏 pic.twitter.com/Ssve1ufC6v — Tennis TV (@TennisTV) February 17, 2018

Missie geslaagd

Voor Federer zal het toernooi in Ahoy ongeacht de uitslag van de finale al geslaagd voelen: de Zwitser kwam naar Rotterdam om de eerste plek op de wereldranglijst te heroveren. Door vrijdagavond in de kwartfinale te winnen van de Nederlander Robin Haase slaagde hij daarin. Wel maakte Haase het nog kortstondig spannend door de eerste set in de wacht te slepen.

Met zijn 36 jaar is Federer nu met afstand de oudste aanvoerder van de lijst. Tot nu toe was dat André Agassi met 33 jaar in 2003. Federer, die de koppositie overnam van Rafael Nadal, leidde de wereldranglijst voor het laatst in 2012.