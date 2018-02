Explosief bij grens Gazastrook verwondt Israëlische soldaten

Vier Israëlische soldaten zijn zaterdag gewond geraakt toen een explosief ontplofte tijdens hun patrouille bij de grens met de Gazastrook. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, meldt het Israëlische leger.

Militaire analisten noemen het incident in Israëlische media het “ernstigste incident sinds Operatie Protective Edge in 2014″, de meest recente oorlog tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas. Premier Netanyahu heeft in een verklaring het incident “ernstig” genoemd en gezegd dat Israël “passend” zal reageren.

Kort na het incident vuurde een Israëlische tank op een observatiepost in de Gazastrook van de groepering Islamitische Jihad. Ook heeft het Israëlische leger zeker zes luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Daarnaast vuurde een tank op een groep Palestijnse jongeren die de grens naderde. Volgens Palestijnse media zijn daarbij gewonden en mogelijk ook doden gevallen.

Twee mensen zijn volgens het door Hamas geleide Ministerie van Gezondheid in Gaza gewond het ziekenhuis binnengebracht. Een huis in het zuiden van Israël raakte volgens Israëlische media licht beschadigd door een uit de Gazastrook afgevuurde raket.

Nog niet opgeëist

Er gaan tussen Israël en Hamas regelmatig raketten over en weer, maar dit keer wordt gevreesd voor verdere escalatie. Het incident komt op een moment van oplopende spanningen tussen Israël en Hamas, terwijl in de Gazastrook de humanitaire situatie steeds verder verslechtert. Hamas heeft verklaard Israël verantwoordelijk te houden voor de escalatie in de Gazastrook.

Het Israëlische leger houdt Hamas verantwoordelijk voor de aanslag omdat die partij de leiding heeft over de Gazastrook. Uit een eerste onderzoek van het Israëlische leger zou blijken dat het explosief bevestigd was aan een vlag die bij een door Hamas georganiseerde demonstratie meegedragen werd.

Hoewel de aanslag niet is opgeëist, werd in de krant Times of Israel gespeculeerd dat het zou kunnen gaan om een wraakactie van Islamitische Jihad. In oktober 2017 kwamen verscheidene leden van die groepering om toen het Israëlische leger een tunnel opblies die onder de grens doorliep.