Turkije laat Duitse correspondent vrij

Turkije heeft vrijdag de Turks-Duitse journalist Deniz Yücel, correspondent van Die Welt, vrijgelaten. Daar ging intensief diplomatiek overleg tussen Duitsland en Turkije aan vooraf. De Duitse regering spreekt over een „belangrijke eerste stap” om de banden tussen beide landen te verbeteren. De relatie verslechterde snel na de mislukte staatsgreep in Turkije in 2016.

Eveneens vrijdag werden in Istanbul zes journalisten veroordeeld tot levenslang wegens betrokkenheid bij de mislukte coup. Onder hen zijn Sahin Alpay en Mehmet Altan, wier vrijlating vorige maand nog werd gelast door het Hooggerechtshof.

Correspondent Yücel (44) werd een jaar geleden opgepakt op verdenking van spionage en terreurpropaganda. Hij had geschreven over gelekte e-mails van Berat Albayrak, minister van Energie en schoonzoon van president Erdogan. De mails tonen aan dat Albayrak contact had met oliebedrijven die zaken doen met terreurbeweging IS. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Gabriel, ging onlangs twee maal langs bij president Erdogan. Donderdag ontving bondskanselier Merkel de Turkse premier Yildirim.