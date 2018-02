Ledendag Forum voor Democratie: ‘Dit waait wel over’

„Jullie hebben alle standjes gezien. Daar hebben we de spullen, en daar achterin kun je geroyeerd worden.”

Thierry Baudet probeert in zijn welkomstwoordje de recente ophef over zijn partij met grapjes te relativeren. „Ik ben dus jullie sekteleider.”

De partijleider van Forum voor Democratie ontvangt deze zaterdag zo’n vijfhonderd leden van de partij in de Tweede Kamer in Den Haag. Ongewild – de Ledendag stond al weken gepland – is de ruzie die openlijk uitbrak tussen kaderleden en het partijbestuur het gesprek van de dag.

Vorige week bracht het bestuur de interne ruzie zelf naar buiten door voormalig partijadviseur Robert de Haze Winkelman en zijn echtgenote hun lidmaatschap te ontnemen. De Haze Winkelman zou uit zijn geweest op een machtsgreep. In de daaropvolgende dagen uitte een tiental partijprominenten, die vorig jaar nog op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen stonden, hun onvrede over de interne partijdemocratie of zegden hun lidmaatschap op.

Het openhartige interview dat drie van de kritische leden aan NRC gaven was vrijdagmiddag aanleiding om ook Arthur Legger, Gert Reedijk en Freek Jan Berkhout uit de partij te zetten.

De Forum-leden die naar de open dag in Den Haag zijn gekomen lijken zich niet al te grote zorgen te maken over de onrust. Er wordt hard geklapt als Baudet in zijn speech van ruim een half uur op de kwestie ingaat. Hoewel het om een interne ruzie gaat, ziet Baudet het conflict als een aanval van „het partijkartel en zijn media” op Forum voor Democratie. „Ze hebben de handschoen uitgedaan.”

Thierry Baudet spreekt tijdens de ledendag van het Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Foto Bas Czerwinski/ANP

Ook bij een rondgang langs de leden die zich in de Statenpassage van het Binnenhof hebben verzameld blijkt vooral sympathie voor de wijze waarop het bestuur de interne ruzie heeft aangepakt. „Wie het niet eens is met de partijlijn moet zelf maar een partij oprichten”, zegt de 39-jarige Allan uit Den Haag – hij wil niet met z’n achternaam in de krant. „Mijn collega’s weten niet dat ik FvD-lid ben.” Meer interne democratie, waar de kritiek in de kern om draait, vindt hij „in deze fase niet het belangrijkste. Dat komt straks geleidelijk aan wel.”

Baudet heeft gelijk dat hij hard ingreep, zegt ook Dennis Kollaard (38) uit Someren. „Je wil geen LPF-toestanden.”

Hans de Ru (62) uit Alphen aan de Rijn kent dat soort toestanden: hij was ooit penningmeester bij Trots op Nederland, de uit elkaar gevallen partij van voormalig VVD-politica Rita Verdonk. „Het is goed dat de partij snel heeft ingegrepen. Het is gedoe om niks van teleurgestelde mensen die graag zelf politieke carrière wilden maken. Heel herkenbaar.”

Op de ledendag van Forum voor Democratie kwamen zo’n 500 leden af. Foto Bas Czerwinski/ANP

Toch klinkt er links en rechts ook wat kritiek. „Het is niet goed dat Baudet zowel voorzitter is van de fractie als van het partijbestuur”, zegt Barbara Mutsaers (50) uit Haarlem. „ Dat moeten we niet willen. Dat lijkt op de SP onder Jan Marijnissen.” Mutsaers vindt ook dat de statuten van de partij democratischer moeten. „Ik heb juist D66 verlaten omdat die partij haar democratische principes aan de kant geschoven heeft.”

De pas 16-jarige Koen Tooren noemt het een lastige kwestie: „Ik weet eigenlijk niet zo goed welke kant te geloven. Het bestuur zegt dat die weggestuurde leden de partij wilden kapen. Maar misschien moet je juist geloven wat Haze Winkelman erover heeft gezegd. Royeren gaat in elk geval misschien wel erg ver.” Toch stond hij al om half zeven op om vanuit Winschoten naar Den Haag te komen.

Baudet zegt na deze dag niet te veel aandacht meer aan de interne onrust te willen besteden. „We laten ons niet van de wijs brengen door al die flauwekulverhalen die over ons verspreid worden. Het is nu klaar en we laten dit achter ons.”

Hugo Berkhout (43), kandidaat op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, denkt dat ook. „Dit waait snel over”, zegt hij. „Alleen de media vinden het nog leuk om erover te schrijven.”