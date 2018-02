Deel kunstwereld wil Ruf bij het Stedelijk terug

Een groep kunstenaars, museumdirecteuren en andere prominente namen uit de kunstwereld willen Beatrix Ruf terug als artistiek directeur bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. In een paginagrote advertentie in Het Parool met als kop ‘Roep Ruf Terug’ schrijft de groep dat Ruf wegens “haar artistieke visie” moet terugkeren.

Beatrix Ruf leek een frisse wind voor het museum, maar bleek in een klein kringetje van kunstenaars te werken: De opkomst en ondergang van Beatrix Ruf



Ruf stapte in oktober op na berichtgeving van NRC over haar nevenactiviteiten waaruit bleek dat Ruf zich met haar kunstadviesbedrijf mogelijk aan belangenverstrengeling schuldig maakte. Zo adviseerde zij private verzamelaars en musea, partijen waarvan ze soms ook werk leende voor tentoonstellingen in het Stedelijk. Haar nevenfuncties waarmee ze ruim vier ton verdiende, liet ze onvermeld in het jaarverslag. Het museum wordt sinds haar vertrek geleid door een interim-directeur. Naar het functioneren van Ruf en het museum loopt een onderzoek dat komend voorjaar wordt afgerond.

Onder de ondertekenaars zijn de kunstenaars Philip Glass, Joep van Lieshout en Marina Abramovic; museumdirecteuren Bart Rutten van het Centraal Museum en Jacqueline Grandjean van Oude Kerk, en architect Rem Koolhaas. In de advertentie wordt opgeroepen om ook een petitie te ondertekenen.