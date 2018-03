‘Debatteren over identiteit helpt niet bij het oplossen van de echte problemen’

Tijdens een debat deze week over de vermeende teloorgang van de Nederlandse identiteit georganiseerd door Leefbaar Rotterdam, zei columnist Rachid Benhammou dat zijn gepensioneerde, naar Marokko teruggekeerde vader zich hier nooit gediscrimineerd gevoeld heeft. Ook vroeg hij zich af wat er de laatste jaren met Nederland aan de hand is. „Ik voel me in de eerste plaats Rotterdammert.” Leefbaar vindt dat de afstammelingen van Turkse en Marokkaanse gastarbeiders zich beter moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Politici van Denk vinden die opstelling van Leefbaar weer discriminerend.

De stelling luidt: „Debatteren over de Nederlandse identiteit helpt niet bij het oplossen van de echte problemen in de stad, zoals werkloosheid en een tekort aan goede woningen.”

Emmelien Matthijse, directeur Theater Zuidplein: „Ik merk wel dat sommige mensen die ik tegenkom zich vaker gediscrimineerd voelen dan vroeger. Maar heel vaak komt dat niet voor. Ik denk niet dat je veel oplost als je je concentreert op elkaars afkomst. Kijk liever naar wat je met elkaar deelt. Zoals je kinderen groot zien worden in deze stad. De dingen die je als mens gelukkig maken, zijn vaak universeel.”

Neha (29), arts, verhuisde een jaar geleden van India naar Delfshaven, volgt Nederlandse conversatieles in Leeszaal West: „Als gekleurde kinderen zich door Zwarte Piet gediscrimineerd voelen, kan je er beter mee stoppen. Ook al is Sinterklaas een kinderfeest. Tóch moet je er geen ruzie over maken, want het is veel belangrijker om goed met je buren overweg te kunnen. Zelf ben ik een kennismigrant en heb ik goed Nederlands leren spreken. Maar de meeste migranten die ik ken, zijn vluchtelingen, op zoek naar vrede omdat ze uit oorlogsgebied komen. Ze hebben moeite met taal, vinden van een baan en het maken van vrienden. Dat is voor hen véél belangrijker.”

Jacques von Burg, eigenaar elektronicahandel in het Oude Noorden: „De kritiek van Leefbaar is terecht. Turken en Marokkanen zijn oververtegenwoordigd in de drugshandel. Dat weet iedereen en daar mag je wat van zeggen. De Marokkanen die ik ken, zeggen zelf dat je harder moet straffen, bijvoorbeeld door ze in hun eigen wijk papier te laten prikken. Zodat ze voor hun eigen familie en vrienden te kijk staan. Debatteren over slechte huisvesting heeft geen zin. De mensen die in die huizen wonen, weten al dat ze niet goed zijn en willen er weg.”