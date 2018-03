In het artikel Verkoop dreigt voor Pianola Museum, (10/02, p. A2) stond een aantal onjuistheden. Yvo Verschoor is geen co-directeur van het museum, maar parttime directeur. Ook is het museum niet gefuseerd met het Geelvinck Museum; de twee musea werken samen. Kasper Janse heeft het museum niet alleen opgericht, maar samen met een medeoprichter (inmiddels overleden). Tot slot besteedt Janse niet een derde, maar twee derde van zijn AOW aan zijn huurwoning boven het museum, die zo’n 800 euro kost.