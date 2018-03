Caleidoscoop van gekleurde ramen

De installatie Through the Wall van de Chinese kunstenaar Song Dong is nu te zien in Museum Voorlinden in Wassenaar. De 4,5 bij 9 meter grote ‘muur’ bestaat uit tientallen gevonden deuren en kozijnen, aan de binnenkant bekleed met spiegels, uit de oude Hutong-buurten in Beijing. Deze historische wijken worden sinds de jaren 90 gesloopt voor nieuwbouw. Wie het werk betreedt, ziet een caleidoscoop van gekleurde en verschillend gevormde ramen, met honderden lampen – en zichzelf eindeloos weerkaatst in de spiegels.

Through the Wall, Museum Voorlinden, Wassenaar. voorlinden.nl