Door pensioenlasten leed Air France-KLM, na een uitstekend jaar, toch verlies over 2017. KLM stortte eenmalig 194 miljoen euro in het pensioenfonds van de piloten, en hervormde het pensioen van het cabinepersoneel. Zonder de extra pensioenkosten zou de nettowinst uitkomen op 1,15 miljard euro, 363 miljoen euro meer dan in 2016.

554 miljoen euro extra verdiende verzekeraar Aegon vorig jaar door Trumps verlaging van de winstbelasting. Aegon, dat ruim de helft van zijn geld in de VS verdient, is geen uitzondering. Grote Nederlandse bedrijven profiteren volop van de belastingverlaging, blijkt uit een inventarisatie van NRC. Het profijt over 2017 loopt op tot 578 miljoen euro voor Unilever.

Niet alleen de schaatsers zetten deze week records in de boeken. De Nederlandse economie groeide in 2017 met 3,1 procent, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend. Dat is de hoogste groei sinds 2007. Bestedingen van consumenten groeiden met 1,8 procent, vooral door meer uitgaven aan kleding, apparatuur en woninginrichting.

De wereld drinkt meer bier. De omzet van bierbrouwer Heineken groeide in 2017. Het concern brouwde 4,5 procent meer bier – de grootste stijging in jaren.

Uitgeverij en informatiebedrijf RELX, het voormalige Reed Elsevier, wordt volledig Brits. De Nederlandse NV die onderdeel was van het bedrijf, wordt opgeheven. De wetenschappelijke uitgeverij Elsevier, de grootste divisie van RELX, blijft in Amsterdam. „Er verhuist niets van Nederland naar Londen en dit heeft ook geen gevolgen voor het aantal banen”, aldus een woordvoerder.

Quote van de week: „Unilever zal niet investeren in platforms die kinderen niet beschermen en die verdeeldheid zaaien in de maatschappij” - Keith Weed, directeur marketing. Hij eist van bedrijven als Google en Facebook dat ze meer gaan doen om extremistische inhoud en ‘giftig nepnieuws te weren.

77,5 procent steeg de omzet van NN Group afgelopen jaar, dankzij de overname van Delta Lloyd.

De Braziliaanse vleesmarkt herstelt zich na een schandaal. Daar profiteert voedings- en chemieconcern DSM van, bleek uit de jaarcijfers. Dochter Tortuga in Brazilië maakt veevoer. De EU en China staakten begin 2017 de invoer van vlees van twee Braziliaanse bedrijven die jarenlang bedorven vlees verkochten door inspecteurs om te kopen.

9,8 procent verloor natuurvoedingsproducent Wessanen dinsdag op de Amsterdamse beurs na presentatie van de jaarcijfers. De winst van de maker van merken als Zonnatura steeg, de omzet groeide, maar de resultaten konden beleggers niet bekoren.

aex-index 532,27 punten / +2,7% Wereldwijd herstelden de beurzen zich deze week weer, na de kelderende koersen van vorige week. Veel multinationals (Heineken, Airbus, Coca-Cola) publiceerden jaarcijfers. Woensdag schrokken beleggers van onverwacht hoge inflatiecijfers in de VS, maar dat leidde slechts tot een kortstondige dip. Daarna stegen de beurzen rustig door.

STIJGERS VAN DE WEEK 1. Vopak | + 14,8% 2. Randstad | + 9,3 % 3. DSM | + 9,2 % 4. ArcelorMittal | + 8,2% 5. Philips | + 6,4 % De drie grootste stijgers in de AEX-index kwamen deze week met jaarcijfers. Chemieconcern DSM meldde een omzetstijging van 9 procent en een winststijging van 15 procent. Uitzender Randstad zag de omzet met 13 procent stijgen en beloofde aandeelhouders een superdividend. De grootste stijger, tankopslagbedrijf Vopak, meldde juist een lagere omzet en winst. Analisten waren toch tevreden, omdat ze nóg slechtere resultaten hadden verwacht.