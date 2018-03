Ziani Boialam (56): „Wij snoepen weinig. Heel af en toe. In het weekend haal ik een grote slagroomtaart van de HEMA. Mijn twee zoons zijn er gek op. En mijn vrouw pakt nu toevallig de ingrediënten voor Marokkaanse koekjes.”

Halen jullie de boodschappen altijd op zondag?

„De grote inkoop doen we op donderdag zodat we vrijdag het weekend kunnen vieren. Er komt vaak bezoek langs en dan maken we speciale gerechten, zoals couscous met groenten en gebraden kip. We zijn nu hier voor de gezelligheid. Straks gaan we nog een rondje in het bos wandelen. Maar eerst even naar de islamitische slager.”

Waarom gaat u daarheen?

„Wij zijn moslim en kopen alleen dingen die halal zijn. Chips dat in olie van varkensvet is gebakken mogen wij bijvoorbeeld ook niet. De lijst met dingen die ik niet mag kopen in deze Lidl, ken ik nu gelukkig wel uit mijn hoofd.”

Wat eten jullie vanavond?

„Linzen met bouillon en sardientjes. Rijk aan ijzer, lekker warm en de vetten van de vis zijn goed voor je lichaam. Het is makkelijk te verteren en dat is goed voor het volume van je buik.”

Gaat u koken?

„Soms wil ik mijn gezin een beetje verwennen: ‘Ga zitten, het is een rustdag voor jullie.’ Maar als ik mijn schort omdoe, achtervolgt mijn vrouw me naar de keuken en gaat zich met me bemoeien. ‘Dat doe je niet zo.’ Dan denk ik: bekijk het maar, ik ga weg!”