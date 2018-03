Aanklachten Russische beïnvloeding

De Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller heeft vrijdag dertien Russen en drie Russische organisaties aangeklaagd wegens inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Het is de eerste keer dat er in het lopende onderzoek van oud-FBI-directeur Mueller concrete juridische stappen worden gezet. Een van de aangeklaagde Russische organisaties is Internet Research Agency (IRA) van oligarch Jevgeni Prigozhin, ook wel ‘de kok van Poetin’ genoemd. IRA zou met meer dan tachtig medewerkers onder valse naam actief zijn geweest op YouTube, Facebook, Instagram en Twitter om presidentskandidaat Trump aan de zege te helpen en om het vertrouwen in het Amerikaanse politieke systeem te ondermijnen. De aanklacht van 37-pagina’s bevat details over een grootschalige samenzwering die teruggaat tot 2014, twee jaar voor de eigenlijke verkiezingen. De Russen verspreidden ook negatieve informatie over de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton. (NRC)