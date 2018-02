18 doden bij zelfmoordaanslag in Nigeria

Bij een zelfmoordaanslag in het noordoosten van Nigeria zijn vrijdagavond achttien mensen omgekomen. Drie zelfmoordterroristen lieten in de stad Maiduguri bommen afgaan bij een vismarkt, meldt persbureau Reuters. Bij de aanslag raakten 22 mensen gewond.

De aanslag is nog niet opgeëist maar vond plaats in een gebied waar de islamitisch-fundamentalistische groepering Boko Haram vaker aanslagen pleegt, daarvoor worden ontvoerde tieners ingezet. Het doel is een islamitische staat te stichten in het westen van Afrika. De afgelopen jaren is de terreurbeweging geslonken, maar nog steeds pleegt de groep vaak aanslagen.

In 2015 ontvoerde Boko Haram 276 meisjes, 82 van hen werden in mei 2017 weer vrijgelaten. In samenwerking met de Zwitserse overheid en het Rode Kruis sloot de Nigeriaanse regering een deal waarbij in ruil voor de vrijlating van de meisjes een aantal strijder van Boko Haram vrijgelaten.