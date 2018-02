Zo kom je los van je smartphone

Ben Tiggelaar is gedragsonderzoeker, trainer en publicist. Hij schrijft elke week over management en leiderschap.

Veel mensen maken zich zorgen om het dwangmatige gebruik van smartphones en andere tech. Maar wat kun je eraan doen? In het nieuws: ex-medewerkers van enkele grote techbedrijven hebben het Center for Humane Technology (CHT) opgericht. Volgens hen worden onze breinen en onze samenleving „gekaapt” door technologie. In de oneindige strijd om onze eindige aandacht gebruiken techbedrijven zoals Facebook en Google allerlei beïnvloedingstrucs. Voorbeeld: als je klaar ben met een clip op YouTube, dan is de volgende al voor je geselecteerd en start deze automatisch. Of denk aan de vinkjes in WhatsApp, waardoor je weet of anderen je berichtje hebben gezien of niet. Dat manipuleren en roven van onze aandacht is niet goed voor onze geest, onze relaties en de maatschappij, stellen de CHT’ers.

Maar ook een beetje krant heeft tegenwoordig medewerkers die proberen meer leestijd te krijgen van meer lezers. Waarom zijn die techreuzen anders? Volgens het CHT omdat de techbeïnvloeding 24/7 doorgaat, omdat een belangrijk deel van ons sociale leven zich er afspeelt en omdat er voortdurend wordt ingespeeld op ons gedrag. Daarom is actie nodig. Van onszelf, de techindustrie en de overheid.

Ook verslavingsdeskundigen maken zich zorgen. Smartphones, apps en games kunnen leiden tot zogenaamde gedragsverslaving. De krachtige beloningsprikkels in deze technologie zorgen dat je er niet meer van kunt loskomen. Als dit uiteindelijk schade oplevert voor jezelf en je omgeving, heet het officieel een verslaving.

Maar ook als je niet verslaafd bent, en je je werk en relaties nog niet verwaarloost, kun je je flink ergeren aan je techgewoontes en de neiging om ieder appje meteen te checken. Daarom een paar tips, van verslavingsdeskundigen en het CHT.