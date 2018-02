Zeker 18 doden bij aanval op Nigeriaans dorp

Een groep aanvallers op motors heeft zeker achttien mensen gedood in een dorp in het noordwesten van Nigeria. De politie houdt er volgens Reuters ernstig rekening mee dat het uiteindelijke dodental een stuk hoger ligt. Ooggetuigen zeggen dat er meer dan veertig mensen zijn omgekomen.

De ooggetuigen vertellen aan Reuters dat de aanvallers vanaf hun motors het vuur openden op een groep inwoners van het dorp Birani. Ook sneden ze de bestuurder van een auto de keel door en schoten daarna alle inzittenden dood. De politie zegt dat de aanleiding van de aanval een conflict over vee is.

Volgens president Muhammadu Buhari gaat het om een kwetsbaar deel van het land. Hij heeft zijn veiligheidstroepen opgedragen de verantwoordelijken snel op te pakken en zijn minister van Defensie erheen gestuurd om de aanval te onderzoeken.

Dit soort aanvallen gebeuren regelmatig in Nigeria. Buhari beloofde bij zijn aantreden in 2015 voor meer veiligheid te zorgen en dan vooral in het noordoosten van het land waar de islamitische terreurgroep Boko Haram actief is.