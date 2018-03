„Sterke foto, en herkenbaar: je voelt de damp in de bus”, merkte de jury op. „Mooi ook, dat licht dat precies op de gezichten valt. De mensen zitten dicht bij elkaar, maar toch leeft iedereen helemaal in zijn eigen wereld.” Maarten Verbaarschot (60) uit Arnhem wint met zijn foto van de mensen in de bus de vakjuryprijs van januari, met als thema ‘Donker’.

„Dit is ’s ochtends vroeg, rond een uur of acht, bij mij in de stad”, vertelt Verbaarschot. „De mensen zijn op weg naar hun werk of naar school. Ze zijn net wakker, zitten nog helemaal in hun eigen hoofd. De ochtendschemer is een mooi moment om te fotograferen: het is nog wel donker, maar toch ook licht genoeg om wat van de omgeving te zien. Het werkt ook wat bevreemdend. Ik vind het mooi om een beetje abstractie aan de werkelijkheid toe te voegen.”

De foto maakt deel uit van een serie die Verbaarschot maakte van reizigers in het openbaar vervoer. „Maar waar de serie vooral over gaat is individuele vrijheid. Om je vrij te voelen jezelf te kunnen afsluiten voor vervelende omstandigheden. Om je terug te kunnen trekken in je eigen gedachten en fantasie. Het openbaar vervoer is typisch zo’n plek waar dat vaak gebeurt. Én waar mensen zich onbespied wanen – wat voor een fotograaf natuurlijk fantastisch is.”

Verdieping

Verbaarschot was voorheen werkzaam als manager in de jeugdzorg, maar heeft zich sinds kort helemaal op de fotografie gestort. Eind dit jaar hoopt hij examen te doen aan de Fotoacademie. „Ik fotografeer al best lang, maar had behoefte aan verdieping. Door deze opleiding word ik min of meer gedwongen te onderzoeken waar mijn interesse ligt en waar ik goed in ben. En of het me lukt om vanuit mijn eigen opvattingen en ideeën persoonlijk werk te maken.”

Achterlangs

Net als in zijn vorige werk ligt zijn interesse bij fotografie met name op het sociale vlak. Zo was hij erg blij met de opdracht die hij vorig jaar kreeg van een ziekenhuis om ‘laagdrempelige’ foto’s te maken voor in de behandelkamers. Met het gedicht ‘Achterlangs’ van Willem Wilmink in gedachten is hij toen achterom bij mensen hun huizen en tuinen gaan fotograferen. „Dat leidde tot erg leuke ontmoetingen en verrassende beelden. In het ziekenhuis hangen nu zestig foto’s. Dat is wel iets om trots op te zijn.”

Ook werkte Verbaarschot mee aan het boek Ouder van mijn ouders, met foto’s en verhalen van inmiddels volwassen kinderen van ouders met een beperking. „Die kinderen hebben een moeilijke jeugd gehad, een achterstand opgelopen. Hadden ze er überhaupt wel mogen zijn?, vragen mensen zich zelfs af. Die groep kinderen verdient ondersteuning. Dat soort dingen, daar wil ik met mijn fotografie graag aan meehelpen.”

Het thema van februari is “winter”. Inzenden kan tot 2 maart 17:00 uur op nrc.nl/fotowedstrijd.