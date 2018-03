Wes Anderson brengt de sterren naar Berlijn

De 68ste editie van het filmfestival van Berlijn ging donderdagavond van start met de animatiefilm Isle of Dogs van de Amerikaanse regisseur Wes Anderson. Het is niet de eerste keer dat Anderson het festival mag openen. Vier jaar geleden deed hij dat met zijn latere wereldhit The Grand Budapest Hotel.

Anderson stond in Berlijn op de rode loper met filmsterren die de stemmen hebben ingesproken voor zijn film, onder wie Bill Murray, Bryan Cranston, Tilda Swinton, Greta Gerwig en Jeff Goldblum. Isle of Dogs speelt zich af in Japan en is mede bedoeld als hommage aan de Japanse cinema. De demagogische politicus Kobayashi heeft in de nabije toekomst alle honden verbannen naar een vuilnisbelt op een eiland, even buiten Megasaki City. Onder leiding van de twaalfjarige Atari komen de honden in opstand tegen hun droeve lot en de ‘antihondenhysterie’.

Berlijn is een van grootste filmfestivals ter wereld, met in 2017 meer dan 330.000 verkochte kaartjes. Het festival duurt tot en met 25 februari. Er zijn 300 films te zien. Cobain van de Nederlandse regisseur Nanouk Leopold over een puberzoon en zijn verslaafde moeder gaat er in première.

Festivaldirecteur Dieter Kosslick kwam in november onder vuur te liggen, toen prominenten in de Duitse filmwereld in een open brief pleitten voor een scherpere koers. De Duitse regisseur Tom Tykwer was toen opvallend afwezig bij de ondertekenaars. Dit jaar is hij juryvoorzitter.

