Het leven op bedrijventerrein De Liesbosch: wiet, seks, vishengels en een kerk

Maar dat andere leven leidt hij niet, zijn leven boog deze kant op. Pieter, 38 jaar, keurig voorkomen, opgegroeid in een doorsnee middenstandsgezin, hbo-diploma voor de dienstverlenende sector op zak, zit achter de tralies. De Liesbosch heet zijn horizon, één van de honderden bedrijventerreinen waar in Nederland het geld wordt verdiend.

In een ander leven had hij niet hier gezeten. Dan was hij een gedreven projectmanager in de kantoortoren van Ballast Nedam hiernaast, bijvoorbeeld. Of inkoper bij de bouwmarkt aan het einde van de straat. Misschien runde hij een administratiekantoortje in één van de vele grijze bedrijfsunits die als stoeptegels om hem heen liggen.

‘Hotwings…” De ex-growshopeigenaar kan er nog steeds met zijn verstand niet bij. Boven in zijn kantoor ligt lange vloei op tafel. Het ruikt er naar wierook en op de vensterbank prijkt de moordlustige horrorpop van Child’s Play. De ex-eigenaar zit vanachter zijn imposante bureau te draaien op zijn stoel.

De criminele inlichtingeneenheid had hem afgeluisterd en dacht dat ‘hotwings’ versluierde taal was, voor drugs ofzo. ‘Neem je veertig hotwings voor me mee?’ hoorde de CIE hem over de tap tegen iemand zeggen. „Maar ik hóú gewoon van hotwings!” Hij schudt zijn hoofd: „De CIE ziet overál wat in.”

Over dit artikel Er zijn genoeg economische studies naar bedrijventerreinen. Maar over het sociale leven is nauwelijks iets bekend. Wat gebeurt er precies op dit soort plekken? Leven mensen er samen? En hoe dan? Niemand die het echt weet. En dat terwijl volgens het Planbureau voor de Leefomgeving het dagelijks leven van ongeveer eenderde van alle werkenden in Nederland zich afspeelt op dit soort terreinen. Voor dit artikel hebben we in een jaar tijd ruim veertig ondernemers op De Liesbosch, één wethouder en één gevangene gesproken. We kozen voor De Liesbosch vanwege de centrale locatie en de diversiteit aan ondernemingen. Een groot deel van de geïnterviewden wilde alleen met ons spreken op voorwaarde van anonimiteit. Het belang voor hun – vaak kleine – onderneming telde daarin zwaar. Daarom hebben we ervoor gekozen om mensen alleen met hun functie aan te duiden en niet met hun naam of bedrijfsnaam. Alle namen en adressen zijn bij de redactie bekend. De wethouder wordt vanwege zijn publieke functie wel met naam genoemd. Reageren? Mail de redacteuren



De ex-growshopeigenaar zit in een bedrijfsunit bij de hoogspanningsmast. Op zich een rustig straatje, vindt hij. Loop even mee. Op de hoek zit het elektronicabedrijf van een eeneiige tweeling die tegelijk kanker kreeg, de één in z’n kaak en de ander in z’n darmen. Mannen op leeftijd sleutelen er tussen grote stellingkasten aan C2000 en luchtalarmpalen en andere componenten van de kritieke infrastructuur van Nederland.

Verderop zit een ‘onbetwiste tuinbouwspecialist’, waar je volgens de website gieters, kleurrijke wespenvangers en kinderkweeksetjes kunt kopen. Voor de ingang staat een kortgeschoren jongen naast twee betonnen paaltjes die een vierde ramkraak in korte tijd moeten voorkomen. Achter hem liggen afzuigers en zakken potgrond hoog opgetast. Een vrouw in leren legging wankelt op naaldhakken naar buiten. Ze duwt een grote, in vuilniszakken verpakte doos in de kofferbak van haar fourwheeldrive. Iets verderop zit een koffieautomatenhandelaar en daarnaast een man die ook iets met elektronica doet. Ook hij is ziek, leukemie. Van het hele blok kwam alleen een broer van de eeneiige tweeling langs in het ziekenhuis.

De hoek om, naar de andere kant van het blok. Daar zit naast het tupperwaredistributiepunt een administratiekantoor, voorheen illegale pokerhal, waar nu volgens de buurt „jihadtypes” met jurken en baarden werken. Daarnaast een kok die om één uur ’s nachts met keiharde techno door de speakers in z’n pannen staat te roeren. Tegenover zit een zonweringhandel en een kerk waarvan de ex-growshopeigenaar, als hij op de wc zit, de geluiden hoort. Rare geluiden, „het lijkt wel of ze geesten uitdrijven”. De man die elke dag oude pallets ophaalt zweert dat ze er aan zwarte magie doen, hij heeft er vrouwen met puntmutsen op gezien, écht.

Het is zomaar een blokje op zomaar een industrieterrein van het middelgrote soort in het midden van het land. De Liesbosch is overzichtelijk. Het loopt van het oosten bij ‘de draaichinees’, een ronddraaiend Aziatisch restaurant waar de snelheid is gehalveerd tot één rondje per uur omdat gasten misselijk werden, tot westelijk het Merwedekanaal, waar de bomen zijn gekapt die de illegale handel in seks en auto’s afdekten. Het loopt zuid van de betonmortelfabriek tot noord de torens van de penitentiaire inrichting van Pieter, van waaruit rapper Kempi dicht:

Dis me brief vanuit de gevangenis

maar no spang, mama, ik ben bang voor niks.

De Liesbosch is op geen enkele manier bijzonder. Het is maar één van de 4.148 bedrijventerreinen in Nederland, één van de vele non-descripte plaatsen waar je met grote vaart door naar je bestemming rijdt, maar nooit halverwege even uitstapt en een ommetje maakt. Niemand komt hier voor z’n plezier. Witte schimmel, noemde een minister ze eens, deze oprukkende vlekken vol monotone prefabbouw. Het zijn de privéterreinen waar iedereen de baas is, en dus niemand. De plekken die ver buiten de aandachtspanne van handhavers en beleidsmakers vallen. Al werkt eenderde van alle werkenden in Nederland op dit soort terreinen, het zijn de grijze vlekken op de kaart.

‘Bonnetje?’

‘Nee hoor.’

In het bordeel komt de meesteres de sm-kamer uit. Blootsvoets, want op die torenhoge laklaarzen valt niet te lopen. Een klant rekent af.

‘Was het naar tevredenheid?’

‘Ja, hoor.’

‘Bonnetje?’

‘Nee, hoeft niet.’

De vrouw van het bordeel drukt op de pinautomaat in haar kleine kantoor. Het is druk, druk, druk. Ze moet condooms bestellen, de interne lijn rinkelt voortdurend, er wachten klanten en voor de deur staat snackkoerier Jolidé met de kaassoufflés. Intussen houdt ze nauwlettend de camera’s in de gaten. „Kamer Cupido is vrij!”

Het bordeel zit aan de straat tussen de boulevard en de gevangenis – het bezoek van Pieter rijdt er langs. Het telefoonnummer scheelt maar twee cijfers met dat van de bouwmarkt. Tegen de verkeerd-verbondenen zegt de eigenares: „De bouwmarkt is voor doe-het-zelvers, hier doen we het voor jou.”

Ze is blij met de drukte. De klandizie liep de laatste tijd sterk terug. Minder klanten betekent minder dames die willen werken. En minder dames betekent nog minder klanten. Het werd te stil. Toen een paar vaste prostituees naar een ander privéhuis vertrokken – „zij moeten ook rekeningen betalen” – wist ze dat het anders moest.

Radicaal heeft ze haar businessmodel omgegooid. Ze is van 140 euro per uur naar 100 euro gegaan (een forse korting die van haar aandeel afgaat) en ze biedt meer anonimiteit. „Een klant vroeg een keer of-ie via de achterdeur naar binnen mocht. Toen begreep ik het. Ik zit op een industrieterrein, mensen komen hier voor hun privacy! Ze zijn bang dat ze bekenden tegenkomen. Gek hè, dat ik dat niet zag.” Nu loodst ze mannen even naar een zijkamertje als een andere man naar buiten komt.

Geen fratsen

Het bordeel bedient een brede klantenkring. Klanten in een rolstoel – daar heeft ze een speciale kamer voor. Frisse knullen in pak die in een kwartiertje van hun lunchpauze klaar zijn. Oude eenzame mannen, rijke mannen die opvallend vaak voor de prijzige behandeling in de sm-kamer kiezen, jongens die over hun ongemak heen joelen.

De klanten komen allemaal anders binnen.

Eén man zit nog even in z’n gezinsbak – kinderzitjes achterin – voordat hij aanbelt. Hij staart een paar momenten voor zich uit over het parkeerterrein, handen op het stuur, blik op oneindig.

Een ander heeft praatjes en flirt met de vrouwen.

Nog één sluipt stilletjes naar boven, de tikkende hakken van de meesteres achter zich aan.

Maar ze vertrekken allemaal op dezelfde manier. Opeens uiterst doelgericht, zonder treuzelen.

‘Bonnetje?’

‘Nee bedankt.’

Nederlanders zijn efficiënte werkers. Hun arbeidsproductiviteit is één van de hoogste ter wereld. Hoger dan die van de Duitsers en de Zwitsers, terwijl die toch ook als bijzonder efficiënt bekend staan. (Maar lager dan die van de Belgen.) Een Nederlander voegt per gewerkt uur maar liefst 59,58 euro aan waarde toe.

Om dat te bereiken moet er in Nederland niet alleen voldoende hoger onderwijs worden genoten, arbeid verdeeld en technologische vooruitgang bewerkstelligd. Er moet vooral hard en doelmatig worden gewerkt.

En dat gebeurt op bedrijventerreinen, de stampende motoren van de economie. Op de monochromatische gebieden, 841 vierkante kilometer in totaal, die zijn geoptimaliseerd voor maximale productiviteit. Een bedrijventerrein wordt niet gebouwd voor mensen, maar voor functies. Geen fratsen.

De bouwmarkt is voor doe-het-zelvers, hier doen we het voor jou

Want maak eens een rondje over De Liesbosch. Te voet van het fastfoodrestaurant bij de afslag naar het uiterste eind, waar de afvalverwerker staat. Na een tijdje zal de stoep, die toch al niet zo recht lag, verdwijnen. Er zijn geen zebrapaden, geen richtingwijzers, geen fietspaddenstoelen. Nergens een kunstwerk, fontein of picknickbankje. Op veel gevels staan geen bedrijfsnamen. Er zijn wel beveiligingscamera’s, heel veel, en borden met ‘eigen terrein’.

Het is helemaal niet de bedoeling dat mensen buiten zijn op De Liesbosch. En daarom zijn die er ook niet. Iedereen rijdt met zijn eigen auto naar zijn eigen bedrijfspand, stapt uit en stapt na de werkdag weer in. En of het nu regent of dertig graden is, het maakt niks uit. Op een bedrijventerrein telt het weer niet mee. Behalve bij pianodealer aan de hoofdweg dan, waar, als het weer omslaat, alle veertig piano’s in de showroom in één keer zijn ontstemd – Europese modellen eerder dan Japanse. Gevolg van de klimaatverandering, bromt de verkoper. Stemmen kost een uur per klavier.