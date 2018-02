‘We doen sowieso al niet mee met het systeem’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Jacqueline: „Toen ik terugkwam in Utrecht na mijn dansmaster in Californië verdiende ik heel weinig. Ik werkte als webredacteur bij Dansmagazine en was receptioniste bij een yogaschool. Via een bekende kwam ik uit bij anti-kraak.”

Rick: „Na twee maanden ben ik bij je ingetrokken in een klooster in Vleuten. Daarna hebben we vijf maanden in een boerderij in Driebergen gezeten. Toen nog drie maanden in een kantoorpand en nu wonen we al anderhalf jaar in deze boerderij in Harmelen, bij Utrecht.”

Jacqueline: „De schatting is dat we nog tien jaar kunnen blijven. Het wordt gesloopt omdat er een weg moet komen, maar ze moeten eerst de buurman uitkopen. Dat gaat niet lukken, haha.”

Rick: „Het kost helemaal niks! We betalen allebei 120 euro per maand. Gas, water en licht, daar betalen we wel 200 euro voor. Maar de WOZ-waarde is bijna zes ton! Er zit een enorme tuin bij en een grote schuur waarin ik mijn werkplaats heb.”

Zo doen zij het Jacqueline de Kuijper (30) studeerde theaterwetenschappen en psychologie aan University College Utrecht. Ze deed daarna een master in danswetenschappen in Californië. Met haar bedrijf Change Your Rhythm geeft ze (dans)trainingen bij bedrijven. Ze leeft met Rick Hahn (30), die industrieel ontwerpen studeerde in Enschede. Hij maakte zijn studie niet af en ging werken als ontwerper van auto-onderdelen. Nu werkt hij als zelfstandig klusser en meubelmaker. Ze wonen in Harmelen en verdienen samen ongeveer tweederde van een modaal salaris.

Saunadagjes

Rick: „We hebben besloten om iets meer met de natuur mee op te staan.”

Jacqueline: „En met de kippen op stok te gaan. In de winter heb ik minder energie en slaap ik graag meer. Zaterdag lagen we er bijvoorbeeld al om negen uur in. We staan in de winter ook pas om acht uur op. Dinsdag en zaterdag geef ik pilates in Utrecht, dan moet ik wel om half zeven op.”

Rick: „Soms ga ik naar een klant, soms werk ik thuis. Ik moet nog een beetje de gulden middenweg vinden tussen grotere klussen doen en mijn eigen werk.”

Jacqueline: „Het liefst werk je aan je meubels maar we moeten ook rekeningen betalen. Af en toe moet je laminaat leggen.”

Rick: „Dat is puur voor de euro’s. Er zijn ook dagen dat ik me na drie minuten al in mijn vingers zaag. Dan loop ik naar binnen en ligt zij nog in bed. ‘Ik ben er helemaal klaar mee’, zeg ik dan.”

Jacqueline: „Dan gaan we naar de sauna.”

Rick: „Liefst doordeweeks, dan is het lekker rustig. Die saunadagjes zien we wel als investering.”

Jacqueline: „Daar knappen we zo van op, dan kunnen we er weer tegenaan.”

Rick: „Het is best duur. Je bent 80 of 100 euro kwijt, met zijn tweeën.”

Jacqueline: „De sauna zelf is niet zo duur, het is vooral het eten.”

Rick: „We hebben ook wel eens vooraf gegeten. Dan ben je wel hongerig tegen het einde, maar heb je wel voor 30 euro een avond in de sauna gezeten!”

Noodgedwongen vegetarisch

Rick: „Soms staat er ineens 4.000 euro op mijn rekening als ik facturen heb uitgestuurd. Maar dan moeten er allerlei rekeningen worden betaald.”

Jacqueline: „Er blijft na de boodschappen en de huur niet echt iets over.”

Rick: „Eens in de tien dagen doe ik de boodschappen; dan geef ik 150 euro uit.”

Jacqueline: „Ik maak gewoon iets lekkers met wat er in huis is. De eerste dagen hebben we heel veel keus.”

Rick: „In week twee resteren de kolen.”

Jacqueline: „Dan worden we creatief. En eten we noodgedwongen vegetarisch.”

Rick: „De kookboeken zijn van Jacky. De rest is van mij. Na het eten zit ik te lezen in mijn grote stoel, die is nog van mijn opa geweest. Engelse literatuur, fantasy-boeken en thrillers. Soms lees ik wel een boek per week.”

Jacqueline: „De bieb vind je niks, je wil ze wel zelf hebben.”

Rick: „Ik ben er ook zuinig op. Ik koop veel tweedehands paperbacks, maar ik vind het verschrikkelijk als er lijnen in de rug komen.”

Jacqueline: „Ik mediteer, doe yoga of lees vakliteratuur. Netflix kijken we natuurlijk wel. Soms wordt er enorm gebinged, Stranger Things of Game of Thrones.”

Opstaan: Om 8:00 uur. Rick: „We hebben besloten om iets meer met de natuur mee op te staan.” Bedtijd Om 21:00 uur. Jacqueline: „Met de kippen op stok.” Vervoermiddel Rick pakt de auto en Jacqueline de fiets. Luxe Saunadagjes, 80 tot 100 euro per keer. Hulp De zus van Rick maakt schoon. Huisdieren Drie kippen: Chicken, Kentucky en Nugget. Twee Vlaamse Reuzen, Bunny en Clyde. Jacqueline: „De konijnen namen we met het oog op de achtertuin. Het was echt een jungle, dan houden zij het lekker kort en kaal, dachten wij. Maar dat deden ze te goed. Nu is het een modderpoel.”

R.I.P Wings

Rick: „Onze tuin is bijna 2.000 vierkante meter. Het is echt een dagtaak om dat bij te houden.”

Jacqueline: „Als je onkruid wiedt, kun je aan het einde van de oprit weer opnieuw beginnen.”

Rick: „We hebben twee Vlaamse Reuzen, die houden het gras kort.”

Jacqueline: „Bunny en Clyde. En we hadden eerst drie kippen: Kentucky, Fried en Chicken. Toen hebben we Nugget en Wings erbij gekregen. Maar Fried ging dood en Wings bleek een haan. ’s Ochtends stond hij al om vijf uur onder ons raam te kukelen. Na twee dagen waren we het zat. Toen heeft Rick zijn nek omgedraaid.”

Jacqueline: „’s Avonds heb ik hem bij zijn kop uit zijn hok gepakt en rondgedraaid. Ik had op Google opgezocht hoe het moest. Hij was heel snel dood.”

Jacqueline: „We hebben hem opgegeten.”

Hippies

Jacqueline: „In de herfst zijn we naar Griekenland geweest. We konden in het appartement van mijn tante, zij was een week hier. We hadden daar een autootje gehuurd, 15 euro per dag. Elke dag reden we naar een ander strandje.”

Rick: „Jacky heeft zich ook via een site, Wwoof, als hulp op een biologische boerderij aangeboden. Toen kwam ze uit bij een retraitecentrum in een oud jachtslot in Oostenrijk. We zijn vrienden geworden met de bewoners. Inmiddels zijn we er drie keer geweest.”

Jacqueline: „Ik kook er of maak schoon.”

Rick: „Ik klus. Het klinkt best wel hippie, maar eigenlijk valt het wel mee.”

Jacqueline: „Ik ben de hippie en jij gaat daarin mee.”

Rick: „Onze droom is het verbouwen van een oude Amerikaanse schoolbus. Alles loslaten en wegrijden. We doen sowieso al niet mee met het systeem.”

Jacqueline: „Op alle fronten laten we elkaar vrij om onze dromen waar te maken. Daarin vinden we elkaar. We hebben ook een open relatie.”

Rick: „Vreemdgaan is geen vreemdgaan als je erover praat.”

Jacqueline: „Ik denk dat ik daarom nooit eerder een vriend had. Te benauwend.”

Rick: „We hebben een hele moderne relatie eigenlijk. Als we kinderen krijgen word ik ook de huisman.”