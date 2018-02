Waarom vermoordde Peter Madsen de journaliste Kim Wall?

Kim Wall is niet meer, maar haar site bestaat nog wel. Daarop staan verhalen die de Zweedse freelance journaliste over heel de wereld maakte: handel in harde schijven op de Cubaanse zwarte markt, een Chinees winkelcentrum in Oeganda en voodoopraktijken in Haïti.

In dit rijtje ontbreekt een reportage over de zelfgemaakte duikboot van de Deen Peter Madsen. Hij vermoordde Wall op de nacht van 10 op 11 augustus 2017, een paar uur nadat de nietsvermoedende journalist zijn vaartuig instapte voor een interview. Haar lichaamsdelen werden een maand later drijvend op zee gevonden, verpakt in plastic. De moord werd internationaal nieuws.

Lees ook de necrologie van Kim Wall: “ Haar nieuwsgierigheid was grenzeloos

Hoe kon Madsen, een bekende uitvinder in thuisland, hiertoe in staat zijn? Het is de vraag die May Jeong, collega-journalist en vriendin van Wall, in haar verhaal in Wired poogt te beantwoorden. Na Walls dood stuurde ze vriendschapsverzoeken op Facebook naar familie, vrienden en verloofden van Madsen. Ze praatte met tientallen van hen en schetste in detail een profiel van de moordenaar van haar vriendin.

Sommigen omschrijven Madsen als een “charismatische rebel”, die tegelijkertijd niet vies is van grappen over nazi’s of mensen in stukken snijden. Grappen die bekenden niet serieus namen, maar waarop ze terugkijken met een “ik had het kunnen weten”. Ook schrijft Jeong in dit indrukwekkende verhaal over haar vriendschap met Wall. Uit bijna elke alinea druipt het gemis van haar vriendin en het gebrek van acceptatie van haar dood. Dit komt tot een climax op het einde: “Ik wens een ander verhaal.”