Vopak was veruit de grootste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van ruim 15 procent. Het tankopslagbedrijf zag in 2017 de winstgevendheid dalen door een lagere bezettingsgraad van zijn opslagtanks. Toch waren de resultaten beter dan analisten hadden verwacht. Vopak denkt dat in 2019 het resultaat flink zal verbeteren. (ANP)