Roda JC spant een kort geding aan

Roda JC heeft een kort geding aangespannen tegen voetbalbond KNVB. De Limburgse club betwist de uitslag van de kwartfinale van de KNVB-Beker tegen Willem II. De Tilburgers wonnen na penalty’s, nadat de videoscheidsrechter een doelpunt van Roda had afgekeurd. Volgens de Limburgers was die ingreep onrechtmatig. De club wil dat de slotfase van het duel vanaf de 83ste minuut wordt overgespeeld, bij een stand van 3-2 in zijn voordeel. Roda maakte al vergeefs bezwaar bij de KNVB. De internationale spelregelcommissie IFAB stelde dat een besluit van de scheidsrechter bindend is. (ANP)