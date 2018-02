Verdachte schietpartij Florida legt bekentenis af

De man die ervan wordt beschuldigd zeventien mensen te hebben doodgeschoten met een semi-automatisch vuurwapen op een middelbare school in de Amerikaanse staat Florida heeft donderdag een bekentenis afgelegd. Dat blijkt uit een verklaring van het bureau van de sheriff, meldt persbureau AP.

De 19-jarige Nikolas Cruz schoot op studenten in de gangen en op het terrein van Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, ten noorden van Miami. Hij bekende tijdens een verhoor door onderzoekers van het bureau van de sheriff van Broward County. Hij had extra munitie bij zich in een rugzak, en vuurde kogels af in vijf klaslokalen, vier op de begane grond van de school en één op de eerste verdieping, aldus sheriff Scott Israel.

De schietpartij, de dodelijkste op een Amerikaanse school sinds de schietpartij op een basisschool in Newtown, Connecticut, in 2012, duurde ongeveer drie minuten. Toen hij klaar was met schieten, liet de dader zijn legaal gekochte AR-15 en de rugzak met munitie achter op de tweede verdieping van de school en rende hij met vluchtende leerlingen het gebouw uit.

Na de schietpartij haalde de verdachte frisdrank bij een vestiging van de restaurantketen Subway. Daarna ging hij naar een McDonald’s. Veertig minuten later werd hij zonder verzet gearresteerd, aldus de sheriff. Hij noemde geen specifiek motief, behalve dat Cruz van de school was gestuurd. Volgens onbevestigde berichten had hij zich aangesloten bij een organisatie van witnationalisten die van Florida een onafhankelijke, witte natie willen maken.

Cruz, een wees sinds de dood van zijn adoptiemoeder in november, is donderdag in staat van beschuldiging gesteld wegens zeventien moorden met voorbedachte rade. Gekleed in een oranje gevangenispak en met zijn handen geboeid verscheen hij donderdag voor een rechter. „Bent u Nikolas Jacob Cruz?”, vroeg zij hem. „Ja mevrouw” antwoordde hij.

Cruz, die werd bijgestaan door een toegewezen advocaat, blijft in hechtenis en wordt in de gaten gehouden om te voorkomen dat hij zelfmoord pleegt. „Hij is een gebroken mens”, zei de advocaat, Melisa McNeill.

De autoriteiten hebben donderdag de laatste lichamen van slachtoffers uit het gebouw gehaald. Dertien overlevenden liggen nog in ziekenhuizen. Van hen verkeren er twee in kritieke toestand.

Trump: psychische ziekte aanpakken

President Donald Trump sprak donderdag de Amerikaanse bevolking toe vanuit het Witte Huis. Hij repte daarbij niet over vuurwapenbeheersing. De president, die wordt gesteund door de National Rifle Association (NRA), wees in plaats daarvan op psychische ziekte als een „moeilijke kwestie” om aan te pakken. Trump, die weekeinden doorbrengt op zijn buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida, niet ver van Parkland, is van plan de gemeenschap te bezoeken.

Op Twitter noemde Trump de dader „psychisch gestoord” en schreef hij dat gevallen als Cruz, die bekend stond om zijn probleemgedrag, altijd aan de autoriteiten moeten worden gemeld:

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2018

Maar volgens velen in Parkland is een focus op psychische ziekte niet genoeg. Lori Alhadeff, die haar 14-jarige dochter Alyssa verloor, riep op tot actie op het gebied van vuurwapens. „President Trump, we willen actie zien, we hebben verandering nodig”, zei zij volgens The New York Times. „Haal deze wapens uit de handen van deze jonge kinderen, en haal deze wapens van de straten.”