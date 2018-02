Twee Syriëgangers aangehouden op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft vrijdagmiddag twee jihadverdachten aangehouden op Schiphol. Het Openbaar Ministerie (OM) schrijft dat het gaat om twee mannen van 29 uit Rotterdam die sinds eind 2015 vermoedelijk mee hebben gedaan aan de “terroristische strijd” in Syrië.

Onlangs was het tweetal aangehouden in Turkije. Volgens hun advocaat André Seebregts hadden ze zich zelf gemeld bij het Nederlandse consulaat in Istanboel omdat ze terug wilden naar Nederland.

Het is niet direct duidelijk bij welke groep de twee mogelijk aangesloten waren. “Ze hebben wat ons betreft deelgenomen aan jihadistische strijd”, zegt een woordvoerder van het OM. “Wij gaan ervan uit dat alle Syriëgangers die die kant op zijn gegaan, deel hebben genomen aan een terroristische organisatie.” Advocaat Seebregts wil zich niet uitlaten over hun activiteiten in de regio. Ook stelt de raadsman dat “het nog maar zeer de vraag is of ze in Syrië zijn geweest”.

Voorlopige hechtenis

Het tweetal is overgedragen aan de politie en maandag kijkt de rechtbank of ze in voorlopige hechtenis blijven. Hun rechtszaak zou volgende week donderdag ondanks hun afwezigheid behandeld worden, maar die zitting wordt nu mogelijk uitgesteld. Een derde verdachte die met de twee mannen meereisde naar Syrië werd begin 2017 al aangehouden in Barcelona en overgeleverd aan Nederland.

Sinds het einde van het zelfverklaarde kalifaat Islamitische Staat proberen jihadisten vaker via Turkije weg te komen uit de regio. Justitie houdt vaker terreurverdachten aan op Schiphol. In januari werden nog een 33-jarige vrouw uit Ede en een 30-jarige man uit Amsterdam aangehouden die ook via Turkije terug naar Nederland waren gekomen.