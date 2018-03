Appeltaartcroissants

Tot slot nog een receptje dat ik mezelf eerder zie maken en eten in het weekend dan op school. De vrije zaterdag en zondag zijn voor mij toch het moment om van een croissantje te genieten. Bijna zonde om mee te geven aan je kinderen. Ze zijn ook zeer geschikt als traktaties voor op school of een verjaardag.

Rol het croissantdeeg uit, volgens de gebruiksaanwijzing, en snijd de 6 delen los van elkaar. Meng de appelblokjes met de kaneel (en als je ze gebruikt: met de noten). Roer de marmelade iets los (maak eventueel warm, zodat het nog wat makkelijker gaat) en bestrijk ieder driehoekje deeg met een beetje van de marmelade. Verdeel de appelblokjes over de croissants en rol ze daarna op, volgens de instructie. Bestrijk de bovenkant met een kwastje met wat melk en bak ze in de voorverwarmde oven in zo’n 15-20 minuten gaar en goudbruin.