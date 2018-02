Terecht dat die pitspoezen weggestuurd zijn?

Nee, ze brachten een stukje sfeer en menselijkheid in de racerij

„Als je ze weghaalt, blijven alleen metaal en motoren over. De meisjes zorgden ervoor dat wij voor de race werden aangemoedigd en aangevuurd. Dat gaf extra adrenaline. Dat ritueel zomaar schrappen vind ik jammer.” Sarah Bovy, coureur Lamborghini ‘24 uur van Spa’, Algemeen Dagblad

Nee, voor deze modellen, ook al vormen ze slechts het decor, is dit een springplank voor een baan in bijvoorbeeld de televisiewereld

„Er wordt gedaan alsof we prostituees in Amsterdam zijn, die gedwongen tewerkgesteld worden.” Ashley Zaat (24), walk-on girl darttoernooien, Volkskrant

Nee, dit gebeurt onder druk van ‘feministen’ die beslissen over het leven van andere vrouwen

„Het onvermijdelijke is gebeurd. Belachelijk dat vrouwen die zeggen dat ze ‘voor vrouwenrechten vechten’ anderen zeggen wat ze wel en niet moeten doen. Politieke correctheid gone mad!” Rebecca Cooper, ondernemer en voormalig F1 Grid Girl, op Twitter

Ja, we geloven niet dat deze praktijk geschikt of relevant is voor de Formule 1 en haar fans, oud en jong, wereldwijd

„Hoewel grid girls al decennia een hoofdonderdeel van F1 zijn, vinden wij dat het niet in overeenstemming is met onze merkwaarden en haaks staat op moderne normen.” Commercieel directeur Sean Bratches in een persbericht

Ja, als die banen zo belangrijk zijn, doe het dan in nette kleding

„Sociale verandering kan banen kosten. Kinderen verloren hun werk toen we ze niet meer de schoorsteen lieten vegen. Maar wanneer mensen klagen over werkloosheid, kun je er zeker van zijn dat het niet de banen zijn waar ze om rouwen, maar de vooruitgang.” Robert Shrimsley, columnist Financial Times

Ja, grid girls degraderen vrouw tot trofee van stoere man

„Aan de ene kant worden mannen geconfronteerd met beelden van vrouwen die uitstralen: ik ben sexy, kijk naar mij in mijn strakke latex broek en diep uitgesneden topje. Aan de andere kant willen we dat er van vrouwen afgebleven wordt. Zijn die boodschappen niet ontzettend tegenstrijdig?” Columnist Marijn de Vries, Trouw

