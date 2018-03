Federer heeft koppositie in zicht

Roger Federer is nog één overwinning verwijderd van de nummer 1- positie op de wereldranglijst. De 36-jarige Zwitser versloeg donderdag bij het ATP-toernooi in Rotterdam de Duitser Philipp Kohlschreiber in twee sets: 7-6 (8) 7-5. In de kwartfinale treedt Federer vrijdagavond aan tegen Robin Haase, de winnaar van het Nederlandse onderonsje met Tallon Griekspoor (6-4, 6-0). Federer kreeg tegen Kohlschreiber in de tiebreak twee setpunten tegen en sloeg zelf op zijn vierde setpunt toe. In de tweede set leidde op 5-5 een dubbele fout van de Duitser tot een break, waarna Federer de wedstrijd uitserveerde. (ANP)