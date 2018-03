In augustus 1993 reisden een vriend en ik door Portugal. We belandden in Braga en besloten de kerk te bezoeken. Eerst maar even het hofje achter de kerk, waar een aantal sarcofagen stonden. Twee dames en een heer kwamen net uit de kerk en de heer toonde zich een kwajongen. Hij sprong in de sarcofaag en ging liggen, tot mijn vriend zei: „Ik had niet verwacht u hier aan te treffen.” Hij sprong op, betrapt, en sjorde aan zijn blauwe overhemd, lachte besmuikt. Het was de toenmalige premier, de heer Lubbers. Zijn vrouw Ria en Sylvia Toth keken toe en we hebben allen vijf minuten staan lachen. Daarna wensten we elkaar nog een fijne vakantie. Onze dag kon niet meer stuk.

