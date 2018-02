Rotterdam ziet Federer oudste nummer één ooit worden

Na een overwinning op Robin Haase bij het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam is de Zwitser Roger Federer vanaf maandag weer de nummer één op de wereldranglijst bij het tennis. Federer verdringt zijn Spaanse rivaal en vriend Rafael Nadal van de eerste plaats. In het najaar van 2012 stond hij voor het laatst bovenaan.

Met zijn 36 jaar is Federer de oudste nummer één van de wereld ooit op de ATP-ranglijst. Tot nu toe was dat de Amerikaan André Agassi met 33 jaar in 2003.

Even leek er in Rotterdam een verrassing in de lucht te hangen, want Haase won de eerste set tegen Federer met 6-4. Maar de Zwitser herpakte zich daarna snel en won de twee resterende sets met 6-1 en 6-1. Het publiek in Ahoy gaf hem na afloop een ovationeel applaus.

Toernooi-directeur Richard Krajicek zei heel trots te zijn dat Federer in Rotterdam opnieuw de koppositie pakte: “Zelfs ik ben geëmotioneerd en ik ben niet eens de nummer één.”

Federer zei dat het heel veel voor hem betekende om weer bovenaan de wereldranglijst komen te staan. Hij herinnerde zich ook als jonge speler een wild card te hebben gekregen in Rotterdam en was blij dat dat nu weer kon.

Verrassende deelname in Rotterdam

Na de winst van Federer bij de Australian Open eind vorige maand benaderde zijn manager namelijk zelf Krajicek voor deelname aan het ABN AMRO World Tournament, omdat de Zwitser nog aardig fit was na het zware Grand Slam-toernooi en kans zag goed te presteren.

Voor veel mensen was het een verrassing dat hij naar Nederland kwam, maar Federer had deelname al maandenlang in zijn achterhoofd, vertelde hij voorafgaand aan het toernooi aan NRC:

“Ik wist altijd dat dat een optie zou zijn. Ik moest eerst afwachten hoe de Australian Open zou gaan, hoe ik mij voel, hoe het lichaam reageert, hoe de familie is, hoe de ranking is. Kort daarna besloot ik dat het interessant zou zijn om hier te komen.”

Hij zei daarbij ook dat hij tegenwoordig altijd optimaal aan de start verschijnt bij een toernooi, want anders doet hij niet mee.

En dat blijkt ook, want in de eerste ronde versloeg hij makkelijk de Belg Ruud Bemelmans met 6-1 en 6-2 en in de tweede ronde met iets meer moeite de Duitser Philipp Kohlschreiber met 7-6 en 7-5. En in de kwartfinale zorgde Robin Haase dus ongewild voor tennisgeschiedenis.

Roger Federer maakte in 1998 al zijn profdebuut en domineerde tussen 2004 en 2008 het mannentennis. Daarna kreeg hij meer concurrentie, vooral van de Spanjaard Nadal. Maar sinds begin vorig jaar is Federer weer helemaal opgebloeid en in Rotterdam bekroonde hij dat deze week door opnieuw nummer één te worden.