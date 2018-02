Regering Ethiopië roept noodtoestand uit

In Ethiopië is vrijdag de noodtoestand uitgeroepen, een dag nadat premier Haile Mariam Desalegn zijn vertrek bekendmaakte vanwege de aanhoudende onrust in het land. Dat heeft de regering in een spoedvergadering besloten, meldt de staatsomroep EBC.

De regering van de partij Ethiopische Revolutionaire Democratische Volksfront (EPRDF) vreest voor “wanorde en geweld”. De maatregel zou daarom nodig zijn om de orde in het land te bewaken. Het land met 105 miljoen inwoners kampt al langer met onrust en etnische spanningen. Vooral jongeren komen in opstand tegen het autoritaire regime. Het is niet duidelijk hoe lang de noodtoestand van kracht zal blijven.

Premier Desalegn probeerde de afgelopen weken de gemoederen te bedaren door meer dan 6.000 politieke gevangenen vrij te laten. Dat bleek niet genoeg te zijn om een einde te maken aan de protesten, waarna de premier die sinds 2012 aan de macht was opstapte. De oppositie van het land zei na zijn aftreden ook kritisch te zijn over het vertrek omdat het zou toch tot weinig verandering zou leiden.

Noodtoestand in 2016

Ethiopië kondigde in 2016 ook de noodtoestand af vanwege aanhoudende antiregeringsdemonstraties waarbij tientallen doden en gewonden vielen. Bij demonstraties en rellen waren buitenlandse ondernemingen vaak het doelwit. Ook Nederlandse tuinbouwbedrijven werden aangevallen en geplunderd.