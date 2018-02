Pensioenkosten KLM zorgen voor verlies Air France-KLM

Air France-KLM heeft in 2017 uitstekend gepresteerd. Het operationele resultaat steeg met 42 procent naar 1,5 miljard euro. Dat het Frans-Nederlandse bedrijf desondanks uitkomt op een nettoverlies van 274 miljoen euro, komt door een eenmalige afboeking voor twee pensioenfondsen van KLM, voor de piloten en het cabinepersoneel. Zonder deze afboeking zou de nettowinst uitkomen op 1,15 miljard euro, 363 miljoen euro meer dan in 2016.

KLM deed het opnieuw beter dan Air France. Ondanks een kleinere vloot (162 vliegtuigen tegen 315 van Air France) zorgt KLM voor een bijdrage van 910 miljoen euro aan het operationeel resultaat, tegen 588 miljoen euro van Air France. Voor KLM is dit bedrag een record. De opgaande lijn sinds 2014, toen het operationeel resultaat 175 miljoen euro was, wordt voortgezet.

De operationele marge van KLM is ook hoger: 8,8 procent tegen 3,7 procent voor Air France. De uiteenlopende resultaten van de twee luchtvaartmaatschappijen zorgen geregeld voor spanning binnen het bedrijf. Ook Transavia, de budgetmaatschappij met een Nederlandse en een Franse tak, deed het goed. De omzet steeg met 18 procent naar 1,4 miljard euro, het aantal passagiers steeg met 11,3 procent naar 14,8 miljoen.

De goede cijfers van Air France-KLM zijn geen verrassing, gezien de gunstige marktontwikkeling. Het aantal passagiers steeg met 5,6 procent naar 98,7 miljoen. Ook de lage olieprijs droeg bij. Brandstof is een grote kostenpost: 4,5 miljard euro in 2017.

Het bedrijf gebruikt de goede periode om de schuld verder af te bouwen, die ging van 3,6 naar 1,6 miljard euro.

Voor 2018 verwacht Jean-Marc Janaillac, topman van Air France-KLM, een stijging van de olieprijs en nog heviger concurrentie. Op de transatlantische route tussen Europa en de Verenigde Staten, die veel winst oplevert, neemt het aantal budgetmaatschappijen snel toe. Door intensievere samenwerking met Delta Airlines en een deelname in Virgin Atlantic hoopt Air France-KLM een sterke positie op die route te behouden.

Zowel bij Air France als KLM dreigen volgende week stakingen. In Frankrijk eisen vakbonden van alle personeelssecties een forse loonsverhoging. In Nederland eist pilotenbond VNV namens Transavia-vliegers een „bescheiden loonstijging” , een betere regeling voor beroepsongeschiktheid, betrouwbare roosters en „meer grip op vrije tijd”. Volgens de VNV is staken het enige middel om vastgelopen onderhandelingen over deze punten vlot te trekken.