Oxfam stelt onderzoek in na seksfeesten

Oxfam International gaat onderzoek doen naar gevallen van seksueel misbruik en wangedrag van binnen de organisatie. Een onafhankelijke onderzoekscommissie bestaande uit vrouwenrechtendeskundigen krijgt de mogelijkheid om medewerkers en partnerorganisaties te spreken.

Het onderzoek volgt op berichtgeving van vorige week over seksfeestjes van Britse medewerkers van Oxfam in Haïti in 2011. De Britten hadden sex met prostituees, van wie sommigen minderjarig. De medewerkers van Oxfam waren op het eiland om de bevolking te helpen na de aardbeving in 2010.

Commissieleden krijgen toegang tot alle dossiers van Oxfam. Daarnaast gaat de hulporganisatie een database opzetten met informatie over voormalige en huidige medewerkers. Zo wil Oxfam voorkomen dat medewerkers die zich seksueel hebben misdragen alsnog positieve referenties krijgen. Dit was het geval bij de ex-topman Roland van Hauwermeiren, die nadat hij seks had met prostituees in Tsjaad bleef werken in de hulpwereld. Hijzelf ontkent betrokkenheid bij seksfeestjes in een open brief aan VTM.

Ook belooft Oxfam haar budget voor integriteitsbeleid te verdriedubbelen naar 800.000 euro.

‘Grote smet’

Winnie Byanyima, de algemeen directeur van Oxfam International, noemt de seksfeestjes in Haiti een “grote smet op Oxfams naam” en biedt haar excuses aan.

“We vragen de onderzoekscommissie, die volledig onafhankelijk zal werken, om de vroegere gang van zaken, ons beleid en onze cultuur door te lichten.”

De Nederlandse afdeling van de hulporganisatie, Oxfam Novib, was destijds niet aanwezig in Haïti. Wel belandde een deel van de 111 miljoen euro, ingezameld door Giro-555, terecht bij de Britse tak van Oxfam International. Sinds het nieuws van de seksfeestjes zegden ruim 700 leden van Oxfam Novib hun lidmaatschap op. In totaal heeft de organisatie ruim 320.000 leden en donateurs.