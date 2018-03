Tutu weg bij Oxfam om schandaal seksfeesten van hulpverleners

De Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar Desmond Tutu (86) heeft zijn functie als Oxfam-ambassadeur neergelegd wegens het seksschandaal binnen de hulporganisatie. In een verklaring schrijft de aartsbisschop donderdag dat hij „zeer teleurgesteld is door de aantijgingen van immoreel en mogelijk crimineel gedrag”, meldt Reuters. Ook is Tutu „bedroefd vanwege de gevolgen van de aantijgingen voor de vele duizenden mensen die het rechtvaardige werk van Oxfam ondersteunen”. The Times onthulde vorige week dat Oxfam-medewerkers seksfeesten organiseerden in Haïti kort na de aardbeving van 2010. Mogelijk waren minderjarige prostituees betrokken. Oxfam handelde de zaak intern af en ontsloeg medewerkers. Tutu is de derde Oxfam-ambassadeur die opstapt. Oxfam verloor al veel donateurs. (NRC)